Imagem de Nossa Senhora fica intacta em meio ao incêndio em Limeira

A imagem de uma Santa ficou intacta após um incêndio destruir o mercadão Municipal de Limeira. O incêndio aconteceu no último domingo, dia 12 de abril.

A escultura de Nossa Senhora Aparecida estava em um altar de madeira juntamente com outras santas.

O fogo chegou próximo ao local, mas não atingiu o altar. Uma foto registrada por Bruno Silva mostra o espaço.

Reconstrução

O prefeito Mario Botion se reuniu na noite desta segunda-feira (13) com lojistas do Mercado Modelo. Durante o encontro, o prefeito afirmou que o seu governo irá reconstruir o prédio na área destruída pelo incêndio e que o Mercado Modelo voltará a funcionar no mesmo local. “Estou assumindo esse compromisso com vocês. O espaço voltará a abrigar o nosso mercado”, declarou.