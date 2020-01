Imóveis para idosos em Americana: como fazer a melhor escolha

Ao chegar à terceira idade, é comum que os idosos procurem por novas casas ou apartamentos, onde se sintam confortáveis, e que a família se preocupe principalmente com a segurança. Existem diversos imóveis para idosos em Americana, e, independentemente do estilo de vida do morador, é bom conferir alguns pré-requisitos dos locais antes de comprar ou alugar.

Segurança interna e externa

Analise e selecione primeiramente quais são os melhores bairros da cidade, com menor índice de criminalidade. Depois, avalie a movimentação das ruas ao redor de cada imóvel e, se possível, visite-o em horários diferentes (durante o dia, à noite, aos fins de semana). Se a escolha for por uma casa, é importante que tenha muros altos e possibilidade de incluir cerca elétrica; já em apartamentos e condomínios fechados, é necessário avaliar o nível de segurança da portaria. Dentro da casa ou apartamento, avalie também se o piso é antiderrapante e se os cômodos possuem fácil acesso. Estar perto das principais necessidades do idoso e da família também são formas de garanti-lo mais seguro.

Boa localização

Nessa faixa etária, é comum haver um pouco mais de dificuldade de locomoção, portanto, estar próximo a supermercados, hortifrutis, praças e parques facilita a vida do morador e incentiva sua independência, pois poderá realizar diversas atividades do dia a dia sozinho, aumentando sua autoestima e incentivando o corpo e a mente. Hospitais e farmácias por perto também facilitam o atendimento em caso de alguma complicação de saúde.

Casas ou apartamentos compactos

Estar em uma casa ou apartamento pequeno, mas que atenda todas as necessidades do morador, facilita a locomoção do mesmo e a limpeza do ambiente. Por isso, pode ser fácil encontrar imóveis para idosos em Americana, pois as opções de locais pequenos e agradáveis são inúmeras.

A vontade e escolha do morador

É comum que a família do morador pesquise e busque pelos melhores lugares para moradia, garantindo todos os pré-requisitos para escolha, e isso é muito bom. Porém, é importante também que o morador se sinta bem no local onde mora, que seja um lugar aconchegante, receptivo, onde ele possa realizar todas as suas atividades, que se sinta, literalmente, em casa. Ao fazer a pré-seleção dos imóveis, leve o futuro morador para conhecer também e dizer suas impressões sobre o local.

Mudar de moradia pode parecer um desafio, principalmente com as necessidades que costumam surgir com a terceira idade, mas com a Imobiliária Arbix fica fácil encontrar imóveis para idosos em Americana, seja para aluguel ou compra. Todas as casas e apartamentos estão disponíveis direto no site, e equipe da imobiliária está disponível para sanar todas as dúvidas e orientar na melhor escolha. O que importa é a qualidade de vida e o bem-estar.

