Informação de contaminação por coronavírus no Hospital Municipal é falsa

Desde a tarde desta sexta-feira(31), circula nas redes sociais a informação de contaminação e isolamento do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi por coronavírus. A informação é falsa.

Em uma das versões da mensagem que o Portal de Americana teve acesso, o texto diz que o hospital está isolado por conta do vírus. Através de sua assessoria de imprensa, a prefeitura de Americana negou a informação.

De acordo com a prefeitura, as pessoas vestidas de jaleco do lado de fora do hospital são estudante de enfermagem e estavam aguardando o horário do estágio.

CORONAVÍRUS

Americana acompanha e monitora apenas um caso de suspeita de contaminação. Trata-se de uma criança de três anos. O paciente apresenta febre, coriza e dor de garganta e, por ter viagem recente à China, foi classificado como caso suspeito.