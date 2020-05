Interrupção na rede deixa Americana sem energia

Uma interrupção na entrega de energia deixou Americana sem abasteciennto na tarde desta segunda-feira (25).

De acordo com a CPFL, as causas ainda são desconhecidas. Sumaré também foi afetada.

“CPFL Paulista informa que registrou interrupção em uma linha de transmissão que fornece emergia para parte dos clientes de Americana na tarde desta segunda-feira, 25. As equipes de manutenção foram acionadas e estão trabalhando para restabelecer a energia com a maior agilidade possível. As causas estão sendo investigadas” diz a nota.