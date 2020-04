Itapira determina toque de recolher

O Prefeito José Natalino Paganini decretou no fim da tarde desta terça-feira, 7, o Toque de Recolher em todo o município a partir das 0h00 desta quarta-feira, 8.

Com a determinação, que é uma medida de prevenção e controle para enfrentamento do Covid -19, fica proibido o trânsito de pessoas nas praças e demais vias públicas do Município de Itapira no período compreendido entre 21h00 e 06h00, todos os dias. A determinação vale até o dia 22 de abril, podendo ser prorrogado de acordo com a evolução da pandemia. Só será permitido o trânsito de pessoas que estejam no caminho casa/trabalho ou vice-versa e também para quem procura atendimento de saúde, sendo necessário comprovação em ambos casos.

A fiscalização do toque ficará sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar e os que desrespeitarem a medida poderão responder criminalmente pelo ato.