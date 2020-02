Joice Hasselmann destina R$ 1 milhão para a saúde de Americana

O “Arrastão da Saúde” feito pelo vereador Rafael Macris (PSDB) em Brasília (DF), no ano passado, ainda vem colhendo bons resultados para a cidade de Americana. O parlamentar esteve ontem, 12/02, no Congresso Nacional, com a deputada Joice Hasselmann (PSL), que informou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para custeio da saúde.

“Nosso trabalho é fiscalizar o Executivo, mas nós vamos atrás desses apoios que são fundamentais para a saúde de Americana. Agradeço a deputada Joice (Hasselman) por essa importante contribuição para a nossa cidade”, ressaltou o vereador.

A deputada também frisou sobre a importância desta destinação para o município. “Optei por destinar todas as minhas emendas para a área da Saúde, que é uma área que está muito carente. Fico muito feliz por ajudar Americana e sei que esse dinheiro vai salvar vidas”.

Presente em todos os gabinetes de deputados federais que obtiveram votos em Americana,

Rafael Macris conquistou R$ 3,5 milhões em verbas para a saúde, junto com os deputados Vanderlei Macris (PSDB) , que destinou R$ 1,5 milhão, Celso Russomano (Republicanos) em parceria com o vereador Gualter Amado (Republicanos), R$ 500 mil, Katia Sastre (PL), mais R$ 200 mil, e agora, a Joice Hasselmann. Além deles, o municipio recebeu uma emenda de R$ 300 mil da senadora Mara Gabrilli (PSDB).