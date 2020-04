Joice protocola pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro

A deputada Joice Hasselmann(PSL), protocolou nesta sexta-feira(24), um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

Joice que é líder do PSL na Câmara e ex-líder do governo Bolsonaro, acusa o presidente de crime de responsabilidade por falsidade ideológica e por tentar interferir nas investigações mantidas pela Polícia Federal.

O pedido tem como base as informações divulgadas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, durante seu discurso de saída.

Em um trecho do documento, Joice diz que o presidente gostaria de colocar no comando da PF uma pessoa em condição de subserviência.

“Em um cenário em que os filhos do presidente da República, especialmente Flávio e Eduardo Bolsonaro, estão inseridos em diversos escândalos investigados, Jair Bolsonaro gostaria de colocar no comando da Polícia Federal alguém que estivesse em condição de subserviência para com ele, podendo, ao seu mando, repassar essas informações sensíveis, especialmente se englobarem qualquer consideração sobre os seus filhos, para então tomar as medidas cabíveis e manipular tais informações”, disse Joice.