Jovem morre após bater moto na traseira de caminhão na Rodovia Anhanguera

Pablo Moacir Gonçalves , de 23 anos, morador de Nova Odessa, morreu na noite desta quinta-feira(24), após colidir a motocicleta na traseira de um caminhão no trecho de Limeira da Rodovia Anhanguera.

O jovem seguia com sua moto quando colidiu na carreta no quilômetro 131 da via. O acidente aconteceu por volta das 20h.

O socorro da Autoban foi acionado, mas não houve tempo para o resgate. O óbito foi constatado ainda no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Limeira.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.