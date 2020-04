Juiz manda internar idosa na UTI do Hospital São Francisco

A idosa Benedita dos Santos, de 73 anos, foi transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Francisco, em Americana, após uma decisão judicial neste domingo(19).

Conforme o Portal de Americana mostrou ontem, a paciente estava internada há 5 dias no Hospital Afonso Ramos, em Santa Bárbara a espera de uma vaga na UTI.

Benedita é portadora de diversas doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Ela deu entrada no hospital com dores no peito, posteriormente foi descoberta uma infecção.

De acordo com familiares, a idosa será submetida ao procedimento de diálise.

Uma advogada se comoveu com o caso e ingressou com um mandato de segurança. O juiz de plantão apreciou o pedido e determinou a transferência da paciente com urgência para o hospital de Americana.