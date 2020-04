Vereador Juninho Dias cumpre promessa e doa 25 cestas com parte do salário

Vereador Juninho Dias cumpre promessa e doa 25 cestas com parte do...

O vereador Juninho Dias(MDB) cumpriu a promessa de doar parte do salário para o combate ao coronavírus. Na tarde desta sexta-feira(10), o vereador realizou a compra dos mantimentos.

Na semana passada ele desafiou os pares a fazer a doação de 20% do salário, além do prefeito e secretários. Até o momento apenas o vereador Rafael Macris(PSDB) se posicionou favorável a doação e prometeu 50% do salário.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

De acordo com a assessoria do vereador, o valor seria usado para a compra de suprimentos hospitalares, mas por conta da alta demanda, o objetivo foi convertido em alimentos.

Além de 25 cestas básicas com arroz, feijão, óleo, farináceos, café e macarrão, o vereador comprou 48 unidades de álcool em gel. O valor da compra totalizou R$ 1.610.