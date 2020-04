Kim quer multar quem não usar máscara na cidade

O o vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim (MDB), protocolou, nesta quinta-feira (16), projeto de Lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos na cidade de Americana. A propositura prevê, ainda, que caso de descumprimento da Leio munícipe seja obrigado a pagar como multa a entrega de 10 máscaras de proteção.

O projeto vai na linha contrária ao proposto pelo vereador Rafael Macris(PSDB), que sugere uma campanha educativa na cidade e a obrigação da máscara sem multa. O projeto do tucano foi protocolado 40 minutos antes do que o do emedebista.

O público mais atingido pela multa seriam as pessoas de baixa renda, que á não possuem condição para comprar a máscara.

O prefeito Omar Najar(MDB) já se posicionou contrário a obrigação do uso do acessório. Kim é o provável sucessor do partido do prefeito para a disputa da eleição deste ano.