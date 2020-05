Lar onde idosa que morreu morava já registrou 3 casos de coronavírus

A casa de idosos Flor de Liz, que fica no bairro Boa Vista, em Americana, já registrou três casos positivos de Coronavírus. Outra moradora da casa de 71 anos, que está internada em hospital particular, teve resultado positivo para Covid-19. Além dela há outra moradora de 83 anos também confirmada com o vírus.

Na madrugada deste sábado(23), uma idosa de 69 anos que morava no local morreu vítima do vírus. Ela estava internada em um hospital particular da cidade e faleceu às 2h25. Além de fazer tratamento para câncer ela era hipertensa.

Os funcionários e moradores da casa foram submetidos a exames do tipo PCR. Além dos três casos confirmados, há 12 pessoas aguardando o resultado da coleta. São eles: dois idosos de 76 e 77 anos; e cinco idosas de 84, 81, 87, 91 e 92 anos. Uma idosa de 92 anos, que também teve exame PCR coletado.

Americana já registrou 81 casos de Covid-19. 61 já estão curados.