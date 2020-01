Loja do centro é colocada à venda

A loja Red Surf de Americana foi colocada a venda nesta semana. Funcionando há mais de 30 anos na região central de cidade, a rede anunciou o fechamento e venda de todo o estoque com 50% de desconto.

De acordo com os proprietários, toda a estrutura da loja, exceto as roupas, serão vendidas na passagem do ponto. A Red está localizada próximo ao calçadão de Americana no cruzamento das Ruas Trinta de Julho com a Sete de Setembro.

Até a próxima semana todos os produtos como camisetas, bermudas, calças, moletons e outros produtos estão sendo vendidos pela metade do valor.

Os interessados no ponto podem entrar em contato pelo telefone (19)99839-8310.