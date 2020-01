Loja do centro liquida todo o estoque para fechar

A loja Red Surf, que fica na região central de Americana está liquidando todo seu estoque para encerrar as atividades na cidade. De acordo com a empresa, todos os produtos estão sendo vendidos com 50% de desconto.

Tradicional na região central, a loja anunciou que está vendendo todos os produtos como roupas, calçados e acessórios de grandes marcas pela metade do preço.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Além da Red Surf que fica no cruzamento da Rua Trinta de Julho com a Sete de Setembro, a Radical Vest também está realizando uma promoção com descontos de 50% em bermudas, shorts, calças e descontos de 40% em camisetas Ombongo.