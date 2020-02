Lojas do Tivoli oferecem descontos de até 70%

O Tivoli Shopping promove nesta semana sua tradicional “Maratona de Descontos”. A ação acontece a partir desta quinta-feira (6) e segue até domingo (9), quando lojas do empreendimento de diversos segmentos como moda, calçados, acessórios e brinquedos, participam da promoção e estarão com preços bastante atrativos e descontos que chegam a 70%.

Entre as lojas participantes da liquidação, destacam-se Viking, Texas Co, Piticas, Zanini Kids, Gallery Cap, Optimara, Primicia, Caramelo Colorido, Polo Play, Le Postiche, Das Duas, Morana, Dferente Jeans, Hering Store, Optica Nacional, Brilho Brasil e Radical Vest, que terão produtos selecionados com preços variando entre 50% e 70% mais baratos. Outras lojas trabalharão com preço promocional em toda a coleção de produtos ou preço fixo para todos os itens.

Para deixar o shopping no clima da promoção, as lojas estarão com decoração especial, repleta de bexigas nas cores laranja e roxo e tags com informações sobre os descontos coladas nas vitrines. Além disso, alguns espaços nos corredores do shopping contarão com manequins e sacolas das lojas participantes, com etiquetas salientando as ofertas que estão sendo oferecidas durante a Maratona de Descontos.

“É uma ótima oportunidade para os clientes aproveitarem a queima de estoque das lojas com descontos expressivos. Estão todos convidados a virem até o Tivoli conferir de perto a nossa Maratona de Descontos, que acontece de quinta a domingo”, convidou a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

Serviço

Maratona de Descontos

Data: de 6 a 9 de fevereiro (quinta-feira a domingo)

Horário: até sábado das 10h às 22h e no domingo das 12h às 20h

Tivoli Shopping – Rua do Ósmio, 699, Jd. Mollon, Santa Bárbara d’Oeste