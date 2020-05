Luiz da Rodaben anuncia que é pré-candidato a prefeitura de Americana

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Americana, Luiz Cezaretto, o Rodaben, disse nesta terça-feria(19), que é pré-candidato a prefeitura de Americana. A afirmação foi feita durante uma entrevista à Radio Azul.

“Um dos motivos que me levou a sair do Partido Progressista e ir para o Cidadania foi a condição de a gente ter um pre-candidato, e o partido me escolheu como pré-candidato a prefeito do município de Americana”, disse Luiz.

“Estamos avaliando. Se realmente houver eleição, provavelmente colocarei meu nome como candidato a prefeito”, afirmou.

Rodaben disse que vê a eleição muito ‘aberta’ e destacou que já possui conhecimento e vivência. “Entendo que todos os candidatos deveriam ter uma bagagem e experiência para gerir melhor a sua cidade”, disse o presidente da Câmara.