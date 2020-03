Luiz da Rodaben participa de abertura da 12ª Semana do Jovem Empreendedor de Americana

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Luiz da Rodaben (PP), participou nesta segunda-feira (9) da cerimônia de abertura da 12ª Semana do Jovem Empreendedor de Americana, organizada pelo Núcleo de Jovens Empreendedores do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana.

Representando a Câmara Municipal no evento, o chefe do legislativo enalteceu a realização de cursos, palestras e iniciativas que fomentem o empreendedorismo. “Discutimos temas relevantes e atuais como o empreendedorismo como ferramenta de transformação social e a importância dessas iniciativas, que engrandecem e trazem novas ideias para o município”, comentou.

A Semana do Empreendedor é um evento realizado anualmente pelo Núcleo de Jovens Empreendedores do Ciesp Americana e que conta com intensa programação de atividades voltadas ao empreendedorismo, como palestras, workshops e painéis. Os interessados em participar deverão fazer a inscrição online, através do site:

https://www.sympla.com.br/ciespamericana

Confira a programação completa:

9.MAR, 19h, no UNISAL, em Americana

De estagiário a sócio, como empreender dentro das empresas

Palestrante: Lucas Romi – Sócio Vice Presidente de Expansão e Novos Negócios da Odontoclinic

9.MAR, 21h, no UNISAL, em Americana

Empreendedorismo

Palestrante: Diogo Portugal – comediante

10.MAR, 10h20, na ETEC, em Nova Odessa

Para empreender é preciso ter “dom”

Palestrante: Ricardo Abrahão – CEO na Vendas 5.0

10.MAR, 19h, no SENAC, em Americana

O empreendedorismo e a igualdade de gênero

Palestrante: Denise Zerbeto – proprietária da unidade de Americana da Happy Code School e da Rede 25 de Março

11.MAR, 10h, no SENAI, em Americana

Painel: empreendedorismo como ferramental de transformação social

Palestrantes: César Martins – co-fundador da Happy Code; Douglas Castro – proprietário da Castro Eletrônica, e Luccas Duque – consultor de desenvolvimento comercial e de negócios

11.MAR, 15h30, no SENAI, em Americana

O que você quer ser quando crescer?

Palestrante: Ubiraí Beber – sócio da Inovação Assessoria e Treinamento

11.MAR, 19h, na FATEC, em Americana

O que te move?

Palestrante: Fernando Moraes – escritor, filósofo, teólogo e humanista

12.MAR, 9h, no COLÉGIO DOM PEDRO 2º, em Americana

Painel: empreendedorismo como ferramental de transformação social

Palestrantes: Claudenir Nascimento – sócio do Grupo MBM; Raphael Martins – empresário na área de Publicidade e Propaganda, e Ton Vitello – proprietário da Barbearia Vitello

12.MAR, 19h, no IESA, em Americana

Liderança modo on, como transformar o mindset da liderança

Palestrante: Damaris Alfredo – especialista em Gestão de Pessoas

12.MAR, 19h, no COLÉGIO ANTARES, em Americana

Empreendedorismo útil ou egoísta? Como os propósitos modificam os resultados

Palestrante: Steves Ramos – gerente de Recursos Humanos da Orion Engineered Carbons e professor da IBE-FGV para Jogos de Negócios

13.MAR, 19h, na FAM, em Americana

Como construir um caminho com propósito

Palestrante: Patrick Santos – jornalista