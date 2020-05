Lula pede desculpas por fala polêmica sobre coronavírus

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva(PT), pediu desculpas nesta quarta-feira(20), por uma fala polêmica feita ontem em relação ao coronavírus. Ele disse que a frase foi ‘infeliz’.

“Usei uma frase infeliz, que não cabia, para tentar explicar que é no auge da crise que a gente entende a importância do SUS e do Estado. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido”, disse Lula em entrevista à Rede Brasil Atual. A frase foi replicada no perfil oficial do Instituto Lula no Twitter.

Ontem(19), durante uma entrevista à Carta Capital, o petista classificou como positivo o surgimento do coronavírus.

“O que eu vejo? Quando eu vejo essas pessoas acharem que tem que vender tudo que é público e que tudo que é público não presta nada… Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o estado é capaz de dar solução a determinadas crises”, declarou o ex-presidente.