Macris anuncia R$ 2 milhões para o combate ao coronavírus em Americana

O deputado federal Vanderlei Macris anunciou na manhã desta quarta-feira, 13, em reunião junto ao prefeito Omar Najar, o vice-prefeito e chefe de gabinete do deputado Cauê Macris, Roger Willians e o secretário de Saúde, Gleberson Miano, no Paço Municipal, R$ 2 milhões via recursos federais extraordinários para o enfrentamento ao coronavírus em Americana.

Macris destacou sua satisfação em poder contribuir com a verba exclusiva. “Quem acompanha nosso trabalho, pode verificar a quantidade de emendas e recursos que intermediamos para diversas áreas em Americana, nos últimos meses, que faz parte da nossa obrigação. Contudo, esses R$ 2 milhões a mais serão direcionados para que o prefeito Omar possa utilizar no combate ao coronavírus, é o que a população espera e mais precisa agora”, disse.

“Muito obrigado, Vanderlei. A gente sabe o esforço que você e o Cauê tem feito trazendo verbas para Americana, só tenho a agradecer. Todo recurso é bem-vindo quando se diz saúde e essa é a nossa prioridade. A gente tem feito o máximo para atender a nossa população com maior qualidade e conforto possível”, destacou o prefeito Omar Najar.

O vice-prefeito Roger, que também representou o presidente da Alesp na ocasião, também reforçou a importância do investimento. “Com certeza o montante irá auxiliar e muito a gestão de saúde do nosso município neste momento de desafio e atenção, para melhor atender os cidadãos e cidadãs que por ventura precisarem”, completou.

Além das emendas impositivas já apresentadas pelo parlamentar para Americana, em 2020, Americana conta agora com este recurso extra e de liberação ágil devido a sua especificação, permitindo que a prefeitura possa executar ações de custeio da saúde na atenção básica, média e de alta complexidade.