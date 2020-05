Macris e Brochi acompanham início das obras de ampliação da Escola de Goleiros

O deputado Vanderlei Macris visitou nesta segunda-feira, 11, as obras de ampliação da Escola de Goleiros Camisa 1 de Americana, acompanhado do vereador Thiago Brochi e do fundador da escola, Vander Batistella. A associação recebeu emenda de R$ 219 mil indicada pelo parlamentar federal, a pedido do de Brochi, para a construção de dois novos campos sintéticos para a formação dos futuros esportistas.

A Escola de Goleiros é a primeira instituição desse nível do Brasil e atende atualmente cerca de 150 alunos de Americana e também região como Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Limeira e Piracicaba, sendo referência na formação de atletas em potencial.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Em vistoria às obras, o deputado destacou a importância em contribuir para o avanço do projeto esportivo. “É uma satisfação contribuir com este projeto que orgulha nossa cidade. O esporte abre portas e caminhos para os jovens, e aqui temos o exemplo de tantos atletas que seguiram carreira. As aulas são gratuitas e o Vander e sua equipe desenvolvem um trabalho excelente, que merecia este apoio do Estado para ampliar o atendimento”, destacou Macris.

Para Vander Batistella, fundador da escola, o investimento marca um capítulo importante na história da escola. “Com a construção dos dois campos sintéticos, vamos sair de referência do Brasil para o maior Centro de Excelência de Goleiros da América Latina, vamos dar um salto importantíssimo na estrutura do nosso projeto, além de poder ampliar as vagas”, completou.

“Gostaria de agradecer ao deputado Macris pela verba destinada. Com a sua ajuda, vamos ampliar esse extraordinário trabalho que o professor Vander conduz, atendendo dezenas de crianças e adolescentes socialmente no esporte”, disse Thiago.

De acordo com o professor Vander, os alunos da Escola de Goleiros contam com apoio educacional, por meio de projetos paralelos como Biblioteca, Vídeo e o Paredão do Mês – que requer notas escolares dos estudantes, além de receber uniforme e lanche durante os treinos.