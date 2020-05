Macris reclama de projeto da redução do salário dos vereadores ‘parado’ em comissão

Macris reclama de projeto da redução do salário dos vereadores ‘parado’ em...

O vereador Rafael Macris (PSDB), usou suas redes sociais nesta segunda-feira(25), para reclamar da demora na apreciação do projeto de redução do salário dos vereadores durante a pandemia do coronavírus.

O projeto que foi protocolado no dia 22 de abril propõe a redução do subsídio dos vereadores, prefeito, secretários e agentes políticos. O documento está ‘parado’ na comissão de justiça que é presidida pelo vereador Dr. Alfredo Ondas e tem como mebros, Léo da Padaria e Welington Rezende.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

” Hoje faz mais de 1 mês que protocolei o projeto de corte de salários de políticos e assessores para combate ao coronavírus e nada de ser votado! Advinha!? Ainda está parado na comissão de justiça! Vários “pedidos de informações” por qual motivo? Qual é a prioridade?“, disse Macris.

No dia 22 de maio, a comissão pediu mais informações sobre o PL.