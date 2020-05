“Mais uma farsa desmontada. Nenhum indício de interferência”, diz Bolsonaro sobre vídeo

Após o Supremo Tribunal Federal liberar a gravação da reunião ministerial realizada há um mês, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação no Facebook para reafirmar que não há, no vídeo, indício de interferência na Polícia Federal.

“Mais uma farsa desmontada; Nenhum indício de interferência na Polícia Federal”, disse o presidente em uma postagem acompanhada do vídeo da reunião.

O presidente também voltou a usar o versículo bíblico de João 8, 32. “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”, postou.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu hoje (22) retirar o sigilo parcial da gravação audiovisual da reunião ministerial realizada no dia 22 de abril. O ministro é relator do inquérito sobre a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal (PF). A reunião foi citada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro durante depoimento prestado à PF, no início do mês, como suposta prova da interferência.