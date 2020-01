Mais uma empresa anunciou que está encerrando suas atividades na cidade de Americana.

Desta vez, loja que fecha as portas é a Red Surf, que fica na no cruzamento da Rua Trinta de Julho com a Sete de Setembro, na região do calçadão.

Tradicional na região central, a loja anunciou que está vendendo todos os produtos como roupas, calçados e acessórios pela metade do preço.

Nos últimos meses diversas lojas fecharam suas portas no centro, entre elas, Hot Point e Vale à Pena.