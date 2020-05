Mandetta pede oração, paciência e fé

O ex-minsitro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, usou seu twitter para pedir que as pessoas tenham fé. O pedido aconteceu minutos depois do anuncio do pedido de demissão do seu sucessor, Nelson teich.

” Oremos. Força SUS. Ciência. Paciência. Fé!”, disse Mandetta no Twitter. Ele também aproveitou para usar a hashtag com o pedido para que as pessoas fiquem em casa.

Mandetta e Teich divergiam com o presidente Jair Bolsonaro sobre os caminhos para o combate à pandemia do novo coronavírus no país, como as medidas de isolamento social e o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes.