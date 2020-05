Manifestação em Americana reúne 30 carros

Uma manifestação na manhã desta sexta-feira(1º) reuniu cerca de 30 carros na Praça do Trabalhador, em Americana. A carreata foi organizada por grupos de pré-candidatos a vereador ligados a direita de Santa Bárbara d’Oeste e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

O grupo se reuniu logo pela manhã e iniciou a soltura de fogos de artifício o que incomodou moradores do entorno que acionaram a Guarda Municipal.

Por não terem pedido autorização para a GAMA, o grupo foi orientado a não sair em carreata pelas ruas da cidade. Um carro de som contratado para sonorizar o evento também foi orientado pelos guarda quanto a legislação da cidade, a chamada ‘lei do silêncio’.

Entre os pedidos dos manifestantes está a reabertura do comércio e a votação do impeachment do governador João Doria. Durante o discurso, os organizardoes declararam que o governador quer instaurar uma ditadura comunista.

Confira as fotos da manifestação