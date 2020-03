Manifestação pró-Bolsonaro é cancelada em Americana

A manifestação em apoio ao Presidente Jair Bolsonaro em Americana, programada para acontecer no próximo dia 15 de março foi cancelada nesta quinta-feira(12).

De acordo com a organização, o cancelamento está em conformidade com a orientação do Presidente Jair Bolsonaro.

“O momento é de incertezas e risco devido o avanço do Coronavirus. O objetivo é prevenir o contágio dos brasileiros com o vírus.

Tal medida, também está sendo adotada pelos demais movimentos em todo o país seguindo as orientações do Presidente durante sua live semanal e seu pronunciamento na rede pública de televisão.

Pedimos a compreensão de todos de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e região que estariam presente neste ato patriótico”, disse a organização em nota publicada no Facebook.