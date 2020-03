Maria Giovana anuncia desfiliação do PC do B

A vereadora Maria Giovana anunciou na sessão desta quinta-feira(5), a sua desfiliação do PC do B. Ela estava no partido desde março de 2015.

Giovana foi a primeira vereadora a aproveitar a chamada janela partidária (período que os vereadores podem trocar de partido sem perder o cargo) que começou nesta quinta.

Giovana fará sua filiação ao PDT no próximo dia 11 de março. Ela deve concorrer ao cargo de prefeita pela sigla.