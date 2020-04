Maria Giovana cria marca para vender máscaras

A vereadora e pré-candidata a prefeitura de Americana anunciou através das suas redes sociais a criação de uma marca para confecção de máscaras de proteção feitas de tecidos.

De acordo com a vereadora, o trabalho dela será voluntário, mas as máscaras serão vendidas por pequenos comércios para que o dinheiro fique com as costureiras e com os comerciantes locais. A fabricação dos protetores ficará a cargo de costureiras que poderão se inscrever no cadastro feito por Giovana.

O projeto “Uma máscara, muitas vidas” que tem por objetivo fomentar a economia local, recebeu críticas através das redes sociais. “Misericórdia, Jesus. Acaba com isso não é meio de comércio”, disse uma seguidora.

Outra seguidora disse que está fazendo máscaras para doação. “Comecei fazendo máscaras com tecido que eu tinha para doação. Isso gerou mais doação de tecido. Já são quase 100 máscaras doadas”, comentou a seguidora que foi respondida pela vereadora. “Que iniciativa ótima! Parabéns!”, disse Giovana.

“Parabéns. Máscara tem que ser doada”, completou outra seguidora.