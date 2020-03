Marschelo Meche distribui álcool em gel na UBS do Parque Gramado

Durante a manhã desta segunda-feira(30), o vereador Marschelo Meche (PSL) promoveu distribuição de frascos de meio litro de álcool em gel à população na unidade básica de saúde do Parque Gramado. Os produtos foram entregues gratuitamente enquanto ocorria a campanha de vacinação contra a gripe, o público-alvo da ação eram idosos e profissionais de saúde.

De acordo com o parlamentar, o poder público deveria priorizar políticas públicas de saúde para pessoas consideradas grupos de risco, “Em meio a essa pandemia, todo o esforço possível deve ser empreendido pelo governo para proteger idosos, enfermeiros, médicos e atendentes de unidades de saúde. Eu venho defendendo há anos a abertura da UBS do Parque Gramado para atendimento 24 horas, até encaminhei apelo ao prefeito recentemente, porque é um bairro distante do Hospital e a população é muito carente. Fiz essa distribuição de álcool em gel como ato de educação sanitária, temos que nos proteger”.

O Ministério da Saúde informa, em sua página oficial, que a utilização do álcool em gel como medida de prevenção às doenças transmissíveis é eficaz e importante para evitar a disseminação de vírus.