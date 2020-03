McDonald’s vai fechar todas as unidades do Brasil

O McDonald’s anunciou através de suas redes sociais que vai suspender as atividades de todas as unidades do Brasil.

A partir da próxima segunda-feira(23), a empresa de fast food vai operar apenas com delirery ou drive thru.

Os pedidos poderão ser feitos através das plataformas digitais. Em Americana a empresa possui duas unidades.