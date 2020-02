Meche pede informações sobre gestão das vagas na educação infantil

O vereador Marschelo Meche (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a gestão de vagas para educação infantil no município.

De acordo com o parlamentar, universalizar o acesso à educação infantil é um dos grandes desafios brasileiros para os próximos anos. “A prefeitura anunciou, recentemente, a redução na fila de espera por vagas, de 1.810 para 350 crianças. Essa redução mostra que houve avanço na gestão educacional da cidade. Agora, estou solicitando dados mais detalhados para estudar novas proposições nessa área”, expõe.

No documento, Meche questiona a previsão para atendimento de todas as crianças que ainda estão na fila e quais ações a prefeitura tem tomado nesse sentido, além de solicitar informações sobre a demanda por unidade escolar, o uso de vagas em unidades privadas e o custo dessas vagas para a municipalidade.

“Acredito que o número de 350 crianças na fila de espera, sendo real, nos permite pensar que é possível atender a todos no curto e médio prazo. Temos que reforçar a busca por recursos dos governos estadual e federal para cumprirmos as metas do Plano Nacional de Educação”, conclui.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária desta quinta-feira (6).