Meche pressiona prefeitura para aplicação de testes do coronavírus

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a testagem para diagnóstico de Covid-19 na rede municipal de saúde de Americana.

No documento, o parlamentar destaca reportagem da Agência Brasil que trata da importância da testagem como forma de análise da propagação da epidemia no novo coronavírus. De acordo com Meche, a prefeitura deve se mobilizar para garantir um mínimo de testagem que garanta a adoção de medidas mais intensas de prevenção nos bairros mais afetados.

“Sabemos que o teste não chegará a 100% da população, ainda existem problemas burocráticos a serem superados junto à ANVISA e os laboratórios não terão essa capacidade de imediato. Mas o governo local precisa coordenar ações bem planejadas de teste e suplementar, se necessário, o orçamento que está sendo encaminhado pelos governos estadual e federal”, aponta.

Meche questiona se a prefeitura recebeu kits de testagem e se há previsão de recebimento, a quantidade de kits e se há expectativa de compras pela municipalidade.