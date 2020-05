Menino de 8 anos cria ‘empresa’ de ‘cheirinhos’ para carros em Americana

Com apenas 8 anos de idade, um garoto de Americana decidiu empreender e criar uma marca de aromatizantes para veículos e residências, os famosos ‘cheirinhos’. A ‘marca’ ganhou o nome de Reluz. Re, das iniciais de Renan e Luz do sentido de iluminar o mundo.

Tudo começou com uma brincadeira. Nós estamos passando a quarentena na casa dos meus sogros para auxiliá-los e mante-lós em casa. Minha sogra já tinha os materiais em casa e junto com meu filho Renan decidiram fazer os produtos para uso próprio”, conta Karlinhoz Andrade, pai do garoto está ajudando o filho juntante com a esposa, Priscila Lopes.

Num determinado dia eles decidiram colocar os produtos em uma mesa em frente à casa e as pessoas que passavam pela rua viram a ação e decidiram comprar. Foi ai que começaram a fazer para vender. Através das redes sociais a ‘empresa’ repercutiu e os familiares e amigos começaram a fazer encomendas.

Já nos primeiros dias de negócio, a família recebeu muitas encomendas. “A gente tinha 30 vidrinhos [embalagens para os produtos] e já na primeira tivemos 60 encomendas”, conta o pai que teve que adquirir mais embalagens para suprir os clientes.

O primeiro dia de vendas da ‘empresa’ de Renan / Foto: Divulgação

Andrade garante que a ação não é buscando lucro, mas sim para que o garoto entenda o funcionamento do comércio” Ele está adorando, está se divertindo. Tem a questão de matemática, de contato com os números e da administração”, conta sobre o entusiasmo do filho.

O aromatizante está disponível em 8 essências: Bambú, camomila, canela, dama da noite, erva cidreira, erva doce, rosas vermelhas e verbena. A embalagem com 10ml custa R$ 9.

A família está entregando os aromatizadores em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara. As encomendas podem ser feitas através do Whatsapp, no número (19) 98204-9959 (clique aqui para abrir a conversa)

