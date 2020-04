Ministro Luiz Henrique Mandetta é demitido por Bolsonaro

O Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro na tarde desta quinta-feira(16). O ex-ministro divulgou a informação através de suas redes sociais.

A relação entre o presidente e o ministro já estava estremecida há vários dias. Bolsonaro e Mandetta divergem sobre a condução do combate ao coronavírus no Brasil.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

“Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar“, disse Mandetta no Twitter.

O agora ex-ministro também agradeceu a equipe. “Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país“, disse.