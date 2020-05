Molina cobra Omar pela reabertura do comércio em Americana

O empresário e pré-candidato a prefeitura de Americana, Ricardo Molina, usou suas redes sociais nesta quarta-feira(13), para defender a reabertura do comércio na cidade.

Molina foi o primeiro a se posicionar favorável ao comércio no dia 7 de abril.”Nós temos que trabalhar. Nós precisamos aprender a conviver com o coronavírus. Não tem jeito”, disse Molina.

O empresário ainda aproveitou para cobrar uma solução do prefeito Omar Najar. O que eu estou sugerindo é que o prefeito Omar busque caminhos jurídicos, seja através de sua equipe ou pelo Ministério Público. Esqueça essa decisão do João Doria que está prejudicando a cidade de Americana”, afirmou.

Ainda de acordo com o empresário, mesmo com a retomada do comércio a cidade deve continuar investindo em saúde, seja na construção de um hospital de campanha ou na realização de testes na população.

Veja o vídeo