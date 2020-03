Molina sai na frente de Maria Giovana e garante mudanças na Área Azul

O empresário e possível candidato a prefeitura de Americana, Ricardo Molina, saiu na frente da também pré-candidata e vereadora, Maria Giovana, e intermediou com o prefeito e a empresa Estapar, as mudanças na área azul da cidade.

Maria Giovana e Odir Demarchi passaram os últimos finais de semana colhendo assinaturas para um abaixo-assinado que deveria ser entregue ao prefeito solicitando parte das alterações que foram atendidas hoje.

Na tarde desta terça-feira(3), o empresário participou de uma reunião onde foram anunciadas as mudanças no sistema. Uma parte das mudanças também atende a demanda da ACIA. No mês passado Molina fez uma live em seu Facebook em que abordou o tema com os seguidores.

Mudanças

As principais mudanças serão: