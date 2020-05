Moradora da Cidade Nova morre com coronavírus em Santa bárbara

O Município de Santa Bárbara d’Oeste registrou nesta quarta-feira (20) o segundo óbito relacionado ao Coronavírus (Covid-19).

De acordo com a prefeitura, trata-se de uma mulher, de 44 anos, moradora da Cidade Nova. Ela estava internada na UTI do Hospital Santa Bárbara – Santa Casa.

Essa é a segunda morte na cidade em decorrência do vírus. No dia 17 de abril faleceu Claudinei Clemente, de 50 anos. Ele foi internado no Hospital São Francisco, em Americana, no dia 2 de abril mas não resistiu e morreu 15 dias depois.

O Informe Epidemiológico sobre o Coronavírus em Santa Bárbara d’Oeste pode ser conferido no site www.santabarbara.sp.gov.br.