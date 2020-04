Moradoras de Americana doam 300 máscara para a Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) recebeu 300 máscaras de proteção para o enfrentamento do Covid-19. O diretor da GAMA, Marcos Guilherme, ressaltou a importância das doações para a corporação.

“Nesse enfrentamento do Covid-19, precisamos nos proteger, cuidando do nosso trabalho com segurança, tanto para os guardas, também a parte administrativa, como para a população atendida pela corporação. Agradecemos pelas doações recebidas, pela atenção e respeito ao nosso trabalho”, disse o comandante da Guarda.

A GAMA recebeu 200 da empresária Maria Fernanda Grecco Meneghel(foto), 60 máscaras de Maria Caroline Marson, e 40 máscaras de Rosineide Azanha, colaboradoras.