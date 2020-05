Moro diz que faltou empenho de Bolsonaro contra a corrupção

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse em entrevista para o fantástico da Tv Globo, que faltou empenho do presidente Jair Bolsonaro no combate à corrupção. A entrevista foi conduzida pela jornalista Poliana Abritta.

“Me desculpe aqui aos seguidores do presidente se essa é uma agenda inconveniente, mas essa agenda contra a corrupção não teve um impulso por parte do presidente da República”, disse Moro

“Esta agenda de corrupção não teve o impulso por parte do presidente da República para que nós implementássemos. Tivemos, por exemplo, a transferência do Coaf do Ministério da Justiça, e não houve empenho do Planalto. Não houve apoio ao projeto anticrime”, afirmou o ex-ministro.

Moro também cirticou a aproximação do presidente com políticos do centrão. “O governo se vale da minha imagem, de combate firme à corrupção, e, de fato, não está fazendo isso”, frisou Moro.