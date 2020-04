Moro planeja comprar 600 tablets para presos falarem com a família

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, está planejando comprar 600 tablets para que os presos se comuniquem com as famílias.



A medida foi divulgada pelo ministério no Twitter. “Mais uma medida do @depenmj para evitar o contágio do coronavírus no sistema prisional. Sem poder receber visitas, os presos vão conversar virtualmente com os parentes”, disse o post do perfil oficial do ministério.



Moro confirmou a ideia de investir o dinheiro público em equipamentos de última tecnologia para os detentos.



“Esse projeto ainda está em estudo e tem por propósito facilitar visitas virtuais de familiares aos presos, em contexto com coronavírus ou sem. Evidentemente não será um tablet por preso,nem o equipamento será com o preso deixado para ser usado como telefone.Como disse, em estudo”, declarou Moro.