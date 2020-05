Morre mais gente de pavor do que de coronavírus, diz Bolsonaro em live

Morre mais gente de pavor do que de coronavírus, diz Bolsonaro em...

O presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar nesta quinta-feira(21), as mortes causadas pelo coronavírus no Brasil.

“Morre muito mais gente de pavor, muitas vezes, do que do ato em si [coronavírus]. Então o pavor também mata. Leva ao estresse, ao cansaço, a pessoa não dorme direito, fica sempre preocupada. Se eu pegar esse vírus vou morrer “, disse Bolsonaro em sua live que é transmitida pelas redes sociais.

A frase foi dita no dia em que o país passou a marca de 20 mil mortos em decorrência do vírus. O Brasil superou mais uma vez o número de mortes registradas em um dia, atingiu 1.188. Com este acréscimo, o total chegou a 20.047. O resultado representou um aumento de 6,2% em relação a ontem(20), quando foram contabilizados 18.859 mil falecimentos por covid-19.

O país passou da casa dos 300 mil casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde divulgado hoje (21). Foram registrados 18.508 novas pessoas infectadas por covid-19, totalizando 310.087. O resultado marcou um acréscimo de 6,3% em relação a ontem, quando o número de pessoas infectadas estava em 291.579.