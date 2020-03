Morre o pai do vereador Pedro Peol

Faleceu na tarde desta quinta-feira(19), Pedro do Nascimento, pai do vereador de Americana Pedro Peol(PV). A causa da morte foi um infarto fulminante.

Durante a sessão o vereador pediu o uso da palavra e disse que precisaria se ausentar da sessão pois o pai não estava bem. Minutos depois o presidente da casa confirmou a morte e suspendeu a sessão.

Pedro passou mal e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não houve tempo. As informações do horário do velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.