Motorista abandona ônibus com passageiros para sacar dinheiro em mercado

O motorista de um ônibus que faz a linha da região do bairro Antônio Zanaga, em Americana, abandonou o coletivo e foi sacar dinheiro em um supermercado.

O caso aconteceu no início da noite desta quarta-feira(8), na Avenida Cecília Meirelles. De acordo com uma testemunha, o funcionário da empresa Sou Americana estacionou o coletivo na avenida e se deslocou até o caixa eletrônico que fica dentro de um supermercado.

A testemunha que gravou o ocorrido disse que no momento havia cerca de cinco passageiros no ônibus e o motorista ficou ausente por cerca de 10 minutos.

“Achei uma absurdo o que ele fez. Uma falta de respeito com as pessoas”, disse o leitor que enviou as imagens para o Portal de Americana.

O Portal tentou contato com a Sou Americana, mas pelo horário não obteve retorno.