Movimento bolsonarista realiza nova carreata nesta sexta em Americana

Contrariando as medias de isolamento, Americana terá nesta sexta-feira, 1º de maio, mais uma carreata pela reabertura do comércio. A concentração está marcada para acontecer às 10h, na Praça do Trabalhador, próximo a Avenida Brasil.

Essa é quarta carreta organizada na cidade. Ontem(30), o movimento Volta Consciente SP percorreu 45km de Americana até Campinas para pressionar o governo do Estado.

Os organizadores do protesto desta sexta são ligados ao movimento bolsonarista de Santa Bárbara d’Oeste e ao novo projeto de partido “Aliança Pelo Brasil”. Eles pedem a retomada do comércio com a hashtag #queremostrabalhar.

CASOS: O quadro atualizado da Covid-19 em Americana é o seguinte: 52 casos positivos, sendo três óbitos, um internado, 15 em isolamento domiciliar e 33 curados; 22 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo um caso de óbito, seis internados em hospitais, nove em isolamento domiciliar e seis que já cumpriram a quarentena (14 dias).