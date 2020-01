MP não aceita denúncia de Talitha De Nadai contra equipe de Omar

A representação feita pela pré-candidata a prefeita de Americana, Talitha De Nadai, contra os secretários do governo Omar Najar(MDB) foi rejeitada pelo Ministério Público. Juninho Barros, ex-secretário de Governo e Alex Niúri, secretário de Assuntos Jurídicos foram investigados e presos no final do ano passado pela operação Cadeia Alimentar, da Polícia Federal.

Talitha, que é irmã do ex-prefeito cassado, Diego De Nadai, pedia que o MP instaurasse uma investigação contra os ex-secretários que eles fossem afastados da prefeitura. Barros pediu exoneração após ser solto pela PF.

A decisão da rejeição da representação foi tomada pelo promotor Sérgio Claro Bounamici, que é responsável por grande parte dos processos contra Diego De Nadai. Em sua decisão o promotor afirmou que as pretensões de Talitha são políticas e que ela não tem conhecimento do processo, já que o mesmo corre em sigilo de justiça.

Bounamici mandou notificar De Nadai para que, caso queira, recorra da decisão.