Mulher de 88 anos se recupera da Covid-19 e tem alta do Hospital Unimed Americana

A paciente Laurinda Rosa de Oliveira Durães, de 88 anos, moradora do bairro Jardim São Vito, em Americana, teve alta na tarde desta sexta-feira (15), após permanecer 22 dias internada na UCI (Unidade Crítica Intermediária) do Hospital Unimed Americana devido a complicações causadas pela Covid-19. Trata-se da beneficiária de idade mais avançada a ser hospitalizada para tratamento da doença na Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

Laurinda deu entrada no pronto atendimento com quadro de dispneia e tosse na noite do último dia 23 de abril e foi internada na madrugada do dia 24, quando realizou o teste RT-PCR, que confirmou o novo coronavírus. Todo o tratamento foi realizado de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Antes da alta, a paciente realizou o teste de sorologia, que confirmou a imunização contra a doença.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

A alta foi comemorada pela equipe assistencial e multidisciplinar da Unimed e pela família da paciente, composta por 10 filhos, 26 netos, 16 bisnetos e 2 trinetos. Alguns estiveram presentes hoje na saída do hospital e levaram uma faixa de agradecimento à equipe médica e aos colaboradores da Unimed. Em homenagem ao Dia das Mães, no último domingo os familiares enviaram uma emocionante mensagem em vídeo para a paciente.