Mulher que divulgou fake news sobre caixões com pedras pede desculpas

Valdete Preira Zanco, a mulher que divulgou uma fake news sobre caixões que estariam sendo enterrados vazios, pediu desculpas e gravou um vídeo com novas declarações. Ele pode pegar até 9 anos de prisão.

A moradora de Belo Horizonte usou suas redes sociais para compartilhar a informação falsa. “Mandaram ir lá e arrancar todos os caixões pra ver se é coronavírus mesmo. Sabe o que tem dentro do caixão? Pedra e madeira. Um monte de caixão cheio de pedra e madeira”, disse a mulher.

No vídeo divulgado por Valdete, ela pede desculpas e diz estar arrependida. “Vim aqui para pedir desculpas, pedir perdão, para o prefeito de BH, para o governador, para o Estado de Minas Gerais e para as famílias que se sentiram entristecidas com aquilo. Quero aqui, diante de todos, pedir desculpas, perdão. Não era a minha intenção, eu não propaguei, mas quero dizer que estou arrependida, sofri bastante com tudo isso que aconteceu”, declarou.

Veja o vídeo