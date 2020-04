Músico de 34 anos morre vítima do coronavírus

Um músico de 34 anos morreu vítima do coronavírus na madrugada desta terça-feira(7), em Tubarão, Santa Catarina.

Deison Molon Ignacio estava internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição desde o dia 19 de março. Deison foi testado no dia 19 de março e teve a confirmação da doença no dia 23.

De acordo com o hospital, o música era fumante e não apresentava nenhuma doença pré-existente.

Essa é a segunda morte na faixa dos 30 anos no estado de Santa Catarina. A primeira foi de Ailasn Crozeta Corrêa, de 32 anos.