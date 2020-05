Nasceu na noite deste sábado(23), em Santa Bárbara d’Oeste, o pequeno Ian que resolveu romper a bolsa da mãe no momento de seu chá de bebê.

A família estava realizando uma ‘chárreata’ no momento em que a mãe Lua Barbosa, de 22 anos entrou em trabalho de parto no bairro Planalto do Sol.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

Lua foi encaminhadas às pressas para maternidade de Santa Bárbara, onde deu a luz ao primeiro filho com o esposo Mayque Henrique. A família passa bem.