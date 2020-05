Ministro da Saúde Nelson Teich pede demissão do cargo

O Ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão do cargo na manhã desta sexta-feira(15). A informação foi confirmada pelo ministério.

Teich tomou posse no dia 17 de abril, após a turbulenta saída do Ministro Luiz Henrique Mandetta. Ambos deixaram a pasta por discordarem do presidente Jair Bolsonaro.

Teich se reuniu com o presidente durante a manhã, quando entregou sua carta de exoneração. A reunião durou cerca de 15 minutos.

Durante a manhã, Bolsonaro disse que tinha solicitado para que o ministro alterasse o protocolo da cloroquina e que Teich iria se manifestar ainda hoje sobre a mudança.